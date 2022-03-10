Переговоры по отмене санкций в Вене: последние и важнейшие дни

Несмотря на противоречащие новости об итогах переговоров, несомненно можно сказать, что переговоры уже достигли последней стадии. Секрет успеха переговоров и достижения соглашения заключается в практической и эффективной отмене санкций.

Старший переговорщик Ирана Али Багери Кани, который после двухдневного визита в Тегеран в среду вернулся в Вену, вчера встретился с представителем ЕС Энрике Морой.

Переговорщики иранской команды в этом раунде переговоров предприняли усилия, чтобы соблюдать красные линии Исламской Республики.

Посол РФ в Иране Леван Джагарян в среду на своей пресс-конференции заявил, что США должны гарантировать дальнейшее сотрудничество Ирана и России в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе несмотря на введенные санкции против РФ.

«США должны обеспечить, чтобы российско-иранское сотрудничество в рамках ядерной сделки и за его пределами не было затруднено и даже в условиях санкций против России», отметил российский посол.

Источник, близкий к переговорам заявил, что за последние недели благодаря доброй воле и инициативе иранской делегации переговоры в Вене значительно продвигались вперед. «Соглашение между Ираном и МАГАТЭ по подготовке дорожной карты для решения оставшихся вопросов также показывает этот прогресс», отметил источник.

По его словам, американская делегация затормозила процесс достижения хорошего соглашения, отказав от принятия политического решения.

Он заявил, что американская делегация в Вене ожидает получения необходимой инструкции для решения оставшихся вопросов. «Соглашение в Вене требует ответа США на предложения, поднятые на переговорах больше, чем когда-либо», добавил он.

27 декабря в Вене начался восьмой раунд переговоров, участники которого доработали проект текста соглашения, но еще осталось некоторые нерешанные спорные вопросы.