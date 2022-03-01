Лавров: Надеемся на успешное завершение венских переговоров

Лавров во вторник в видеообращении к Международной конференции по разоружению заявил, что предпринимаются усилия по возрождению ядерной сделки по ядерной программе Ирана.

«Мы надеемся, что эти усилия увенчаются успехом», - отметил он.

Далее министр иностранных дел России заявил, что логической альтернативы ядерной сделке не существует, добавив, что обязательства по ядерной сделке, которые подчеркнуты в резолюции №2231 Совета Безопасности ООН, должны выполняться всеми без каких-либо условия.

Россия является членом группы «большой пятерки», которая вместе с другими членами группы работает над возрождением ядерной сделки и возврата США в это международное соглашение после выхода Вашингтона из него в мае 2018 года.

Восьмой раунд венских переговоров по снятию санкций продолжился после возвращения из Тегерана главного переговорщика от Исламской Республики Иран Али Багери после короткого двухдневного визита в австрийскую столицу в рамках рутинных переговоров.