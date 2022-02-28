28 февр. 2022 г., 22:35
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Представители «4+1» и Ирана провели в Вене переговоры по СВПД

Представители «4+1» и Ирана провели в Вене переговоры по СВПД

Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Делегации Ирана, ЕС и «4+1» (Франция, Великобритания, Россия, Китай и ФРГ) провели встречу в понедельник в Вене в рамках восьмого раунда переговоров по отмене антииранских санкций и восстановления иранской ядерной сделки.

В понедельник глава иранской делегации Али Багери Кани в Вену прибыл из Тегерана после консультаций с иранскими властями.  

Замглавы МИД Ирана провел в понедельник встречу с политическим директором Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.

Он также провел отельные переговоры с главами российской и китайской делегаций.

"Нам предстоит напряженная работа по завершению переговоров по восстановлению СВПД", на писал глава российской делегации на переговорах, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам встречи с Багери.

Ранее Багери заявил, что для достижения договоренности, нужны конкретные решения, которые должна принять западная сторона.  "Как бы мы ни были близки к финишной прямой, это никак не означает гарантий того, что она будет преодолена", написал дипломат в своем Twitter, отметив, что для того, чтобы сделать последний шаг требуются бдительность, более уверенный шаг, большее креативности и сбалансированный подход.

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