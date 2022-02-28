Представители «4+1» и Ирана провели в Вене переговоры по СВПД

В понедельник глава иранской делегации Али Багери Кани в Вену прибыл из Тегерана после консультаций с иранскими властями.

Замглавы МИД Ирана провел в понедельник встречу с политическим директором Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.

Он также провел отельные переговоры с главами российской и китайской делегаций.

"Нам предстоит напряженная работа по завершению переговоров по восстановлению СВПД", на писал глава российской делегации на переговорах, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам встречи с Багери.

Ранее Багери заявил, что для достижения договоренности, нужны конкретные решения, которые должна принять западная сторона. "Как бы мы ни были близки к финишной прямой, это никак не означает гарантий того, что она будет преодолена", написал дипломат в своем Twitter, отметив, что для того, чтобы сделать последний шаг требуются бдительность, более уверенный шаг, большее креативности и сбалансированный подход.