Продолжение переговоров для решения оставшихся ключевых вопросов

Восьмой раунд переговоров в Вене, посвященный отмене санкций, продолжился после возвращения старшего переговорщика Исламской Республики Иран Али Багери из Тегерана после короткого двухдневного визита в австрийскую столицу в рамках рутинных переговоров.

Восьмой раунд переговоров является самым продолжительным раундом переговоров, и переговорщики Исламской Республики Иран работали над текстом проекта соглашения, проводя встречи на различных уровнях квалификации и с участием старших переговорщиков.

После этих встреч главный переговорщик Ирана Али Багери провел двусторонние переговоры с европейским координатором Энрике Мора в ходе своей первой встречи после возвращения из Тегерана.

Также в продолжение этих встреч состоялась неформальная встреча вне заседания Совместной комиссии Исламской Республики Иран, Европейского Союза и группы «Большой пятерки».

Глава российской переговорной группы Михаил Ульянов также написал в Твиттере в понедельник вечером, что он встретился с Али Багери и переговорной командой Ирана в Вене.

Он сказал: «Я встречался с Али Багери Кани, главным переговорщиком Ирана на переговорах в Вене. Он только что вернулся в Вену из Тегерана. Нам предстоит напряженная работа по завершению переговоров».

Перед этой встречей состоялись отдельные двусторонние встречи высокопоставленных переговорщиков страны с главами делегаций России и Китая.

Старший переговорщик Китая Ван Цюань после неформальной встречи членов ядерной сделки в Вене заявил, что переговоры вышли на завершающую стадию и что участники переговоров «видят свет в конце туннеля».

Ван Цюань выразил надежду, что все стороны будут работать над скорейшим достижением окончательного соглашения. Он добавил, что пришло время достичь окончательного соглашения.

Во время своего пребывания в Тегеране старший переговорщик Ирана принял участие в заседании Высшего совета национальной безопасности, на котором переговорщику страны была представлена ​​повестка дня Исламской Республики Иран относительно переговоров в Вене.

Официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил на еженедельной пресс-конференции в понедельник утром, что «проект соглашения подготовлен и нуждается в тщательном изучении. Остаются некоторые вопросы, связанные с тем, что г-ну Багери были даны необходимые инструкции для переговоров с другими сторонами. К сожалению, Запад и США еще не приняли политического решения по трем основным вопросам».

Но единственная причина затягивания этих переговоров заключается в том, что США не решили, принимать ли условия Ирана по возвращению за стол переговоров. Как неоднократно заявляли официальные лица Тегерана, соглашение может быть достигнуто в краткосрочной перспективе, если Соединенные Штаты проявят серьезную и искреннюю волю к продвижению переговоров вперед.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с министром иностранных дел Ирландии в Тегеране заявил, что «мы считаем возможным достичь хорошего соглашения».

Переговоры сейчас находятся в такой точке, когда им нужны политические решения в европейских столицах и Вашингтоне, прежде чем они смогут вести во всех областях, от отмены санкций до обеспечения гарантий, и это решение может стать отправной точкой для возвращения Соединенных Штатов в ядерную сделку.