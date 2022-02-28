Подготовлен проект соглашения по СВПД, сообщил Хатибзаде

"Уже подготовлен проект соглашения по Совместному всеобъемлющему плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и нам необходимо было рассмотреть этот проект. Пока остались некоторые нерешанные вопросы, необходимые инструкции о которых получил господин Багери для переговоров с другими сторонами", отметил иранский дипломат.

По его словам, к сожалению, западные стороны и США пока не приняли политического решения о трех основных вопросов.

"В контактах мы пытались прояснить красные линии Исламской Республики Иран, логику, причину и способы решения этих вопросов для западной стороны, а также позиции Тегерана. Сейчас мы думаем, у Вашингтона и Европы нет никакой двусмысленности в отношении этих красных линий. Мы твердо ожидаем, что другие стороны не будут дальше затягивать переговоры", добавил он.

По его словам, более 98% подготовленного проекта соглашения совместно было написано и составлено. «У нас были обсуждения по вопросам в таких сферах, как отмена санкций, гарантии и некоторые политические претензии в отношении мирной ядерной программы Ирана, которые должны быть решены в соответствующем контексте».

Хатибзаде подчеркнул, что все стороны находятся в Вене для ведения переговоров в рамках своих законных и очевидных интересов.

"Мы находимся в Вене не для того, чтобы заключать новое соглашение", — сказал он, "Соглашение было уже достигнуто в 2015 году. Иран и группа «пятерки» находятся в Вене, чтобы убедиться в том, что возвращение США в СВПД не будет однодневным путем", подчеркнул пресс-секретарь ведомства.

«Мы должны заверить, что возвращение Соединенных Штатов в СВПД соответствует выполнению их обязательств по отмене санкций. Они, как ответственное лицо за нынешнюю ситуацию, должны получать доверие всех», отметил Хатибзаде.

Иран: есть политическое решение для украинской проблематики

Говоря о переговорах между Москвой и Киевом, Хатибзаде заявил: «Диалог между Россией и Украиной был в центре нашего внимания. Мы рекомендовали серьезно включить этот вопрос в повестку дня, чтобы прекратить конфликт».

Он также исключил влияние украинской войны на переговоры в Вене.