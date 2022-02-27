27 февр. 2022 г., 14:30
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News Code: 84665051
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Багери сегодня ночью отправится в Вену

Багери сегодня ночью отправится в Вену

Тегеран, 27 февраля, ИРНА – Старший переговорщик Ирана Али Багери Кани сегодня ночью вернется в Вену, чтобы продолжать переговоры по отмене санкций.

Он с конкретной повесткой отправится в Вену для решения проблемы на пути достижения соглашения.
Высший совет национальной безопасности в своем последнем заседании подчеркнул необходимость реализации законных и разумных требований Ирана.
Переговоры по отмене санкций в последние дни достигли важного момента, и все страны-участницы ожидают политического решения США.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в субботу в своем Twitter написал, что мы серьезно работаем над текстом окончательного соглашения по ядерной сделке, отметив, что Иран готов к хорошей и срочной договоренности и для этого остальным сторонам переговоров следует принять политическое решение.
Он в ходе телефонного разговора с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, что Тегеран стремится к хорошей договоренности, но в рамках своих национальных интересов и с учетом красных линий на переговорах. "Иран ни за что не откажется от своих красных линий", подчеркнул глава иранской дипломатии.

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