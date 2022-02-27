Багери сегодня ночью отправится в Вену

Он с конкретной повесткой отправится в Вену для решения проблемы на пути достижения соглашения.

Высший совет национальной безопасности в своем последнем заседании подчеркнул необходимость реализации законных и разумных требований Ирана.

Переговоры по отмене санкций в последние дни достигли важного момента, и все страны-участницы ожидают политического решения США.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в субботу в своем Twitter написал, что мы серьезно работаем над текстом окончательного соглашения по ядерной сделке, отметив, что Иран готов к хорошей и срочной договоренности и для этого остальным сторонам переговоров следует принять политическое решение.

Он в ходе телефонного разговора с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, что Тегеран стремится к хорошей договоренности, но в рамках своих национальных интересов и с учетом красных линий на переговорах. "Иран ни за что не откажется от своих красных линий", подчеркнул глава иранской дипломатии.