Багери сегодня ночью отправится в Вену

Он с конкретной повесткой отправится в Вену для решения проблемы на пути достижения соглашения.
Высший совет национальной безопасности в своем последнем заседании подчеркнул необходимость реализации законных и разумных требований Ирана.
Переговоры по отмене санкций в последние дни достигли важного момента, и все страны-участницы ожидают политического решения США.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в субботу в своем Twitter написал, что мы серьезно работаем над текстом окончательного соглашения по ядерной сделке, отметив, что Иран готов к хорошей и срочной договоренности и для этого остальным сторонам переговоров следует принять политическое решение.
Он в ходе телефонного разговора с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, что Тегеран стремится к хорошей договоренности, но в рамках своих национальных интересов и с учетом красных линий на переговорах. "Иран ни за что не откажется от своих красных линий", подчеркнул глава иранской дипломатии.
Тегеран, 27 февраля, ИРНА – Старший переговорщик Ирана Али Багери Кани сегодня ночью вернется в Вену, чтобы продолжать переговоры по отмене санкций.
Он с конкретной повесткой отправится в Вену для решения проблемы на пути достижения соглашения.
Похожие новости
-
Глава иранского МИД: мы работаем над текстом окончательного соглашения по СВПД
Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что…
-
Итоги переговоров в Вене зависят от окончательного решения Запада
Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Переговоры в Вене по отмене санкций в отношении Тегерана достигли…
Your Comment