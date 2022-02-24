Итоги переговоров в Вене зависят от окончательного решения Запада

Накануне глава иранской делегации на переговорах, замглавы МИД по политическим вопросам Али Багери Кани после почти трех недель интенсивных дипломатических консультаций возвратился в Тегеран с кратким визитом.

Руководитель российской делегации на иранских переговорах, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя визит иранского дипломата в Тегеран, заявил, что "выдающаяся роль, которую играли Багери и его команды в ходе Венских переговоров по СВПД заслуживает высокой оценки.

Глава китайской делегации, постоянный представитель КНР при ООН в Вене Ван Цюнь также в интервью корреспонденту ИРНА выразил надежду, что после возвращения главы иранской делегации переговоры достигнут окончательного завершения.

Кроме того, глава французской делегации накануне опубликовал фотографию проекта соглашения и написал в Твиттере: "ничего не согласовано, пока не согласовано все".

"Мы продолжим переговоры до следующей недели, чтобы достичь соглашения или объявить о его поражении", сказал журналистам французский дипломат.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции в среду ​​после встречи с министром иностранных дел Королевства Оман заявил, что переговоры в Вене достигли критической стадии.

"Мы с оптимизмом относимся к переговорам в Вене и надеемся, что те немногие критические моменты, которые остались на переговорах с Западом, будут решены в ближайшие дни и что усилия, предпринятые в Вене за последние девять месяцев, приведут к выводу, что все взаимно будут соблюдать свой возврат к своим полным обязательствам по Венскому соглашению 2015 года" продолжил он.