Иран не ведет переговорв ради переговоров, а ради заключения хорошей сделки, заявил Амир Абдоллахиян

Иранский министр иностранных дел в интервью программе "Глобальный диалог" на Euronews в ответ на вопрос о серьезности подхода Ирана к переговорному процессу заявил: "С самого начала правительство доктора Ибрахима Раиси выработало подход к переговорам в Вене по снятию санкций, который можно резюмировать так: либо мы не вступаем в переговоры, либо мы их начинаем, но при этом обеспечиваем необходимые условия для того, чтобы они коррелировались с прагматичной позицией иранского правительства».

«Так что мы не прилетели в Вену для того, чтобы вести переговоры ради переговоров, но ради заключения сделки. Я полагаю, мы ещё никогда не были так близки к положительному исходу», добавил министр.

Отвечая на вопрос корреспондента о влиянии изоляции Ирана на простых людей, Амир Абдоллахиян заявил: "Давайте, я сначала поправлю вашу формулировку. Мы вовсе не считаем, что Иран находится в изоляции. Незаконные односторонние санкции со стороны США, бездействие Великобритании, Франции и Германии начиная с 2015 года стали источниками проблем для Ирана, но несмотря на все их усилия, в частности во время президентского срока Дональда Трампа, объявившего программу "максимального давления" на Иран, они не добились изоляции нашей страны".

Ядерная сделка может быть подписана "за считанные часы"

«Вы спрашиваете меня, какие ожидаются последствия для жизни людей, их доходов... Послушайте... мы продвигаемся в работе над соглашением, ещё остаются некоторые противоречия, нерешенные вопросы, "красные линии". В Вене мы выступили с многочисленными инициативами и продемонстрировали гибкость нашего подхода. И если сегодня мы говорим, что как никогда близки к успешной развязке, надо уточнить, что мы проинформировали американцев через посредников, а представителей трёх европейских стран через моих коллег в Вене о том, что теперь очередь Запада проявлять гибкость и изобретательность. Теперь слово за Западом», отметил Амир Абдоллахиян.

«Мы полагаем, что, если Запад более реалистично посмотрит на то, что происходит в Вене, то сделку можно будет заключить за считанные часы. Так что, по нашему мнению, срок подписания документа зависит целиком от Запада. Мы, со своей стороны, серьёзно нацелены на работу в рамках переговорного процесса, несмотря на то, что западные представители многократно заявляли о готовности выйти из-за стола переговоров», подчеркнул он.

«В беседе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем на полях Мюнхенской конференции по безопасности, я сказал, что мои коллеги останутся в Вене и продолжат работу, нацеленную на достижение быстрого и устраивающего всех соглашения. Однако, если наши партнеры не продемонстрируют необходимые гибкость и предприимчивость, именно на их плечи ляжет ответственность за провал переговоров", пояснил глава МИД Ирана.

Говоря о требованиях Ирана о политических гарантиях, корреспондент спросил: «Не думаете ли вы, что приход американских компаний в Иран стал бы ещё лучшей гарантией?»

"Я думаю, одна из проблем, с которых мы столкнулись в рамках СВПД, была связана именно с американскими компаниями, а также влиянием доллара на банковскую систему. Даже до выхода США из договора в 2015 году с их стороны инициировались некоторые ограничения. По этой причине, всякий раз, когда мы получаем сообщения о доброй воле президента Байдена и сопоставляем эти слова с действиями Джо Байдена и его администрации, мы наблюдаем парадоксальную картину. С одной стороны, они отправляют нам сигналы, свидетельствующие о конструктивном настрое, с другой – в то же самое время вводят новые санкции против официальных лиц Ирана или даже частных лиц. Следовательно, мы обращаем внимание именно на действия американцев. Мы будем судить исходя из конкретных шагов", ответил министр.



Амир Абдоллахиян в ответ на вопрос о том, является ли установление последовательных отношений с ЕС, в особенности в финансовой и торговой сферах, приоритетом внешней политики Ирана, заявил: "Внешнеполитический курс нового иранского правительства, известного как народное правительство реформистов, основывается на сдержанности, достижении равновесия, интенсивной дипломатии и взаимовыгодном сотрудничестве. Согласно этой доктрине, мы не выпускаем из вида отношения с партнерами по всему миру, Европа не является исключением. Мы ясно дали понять нашим французским, британским и немецким партнерам, что несмотря на важность наших связей с ними, мы не сводим Европу к этим трём странам. Поэтому мы следуем индивидуальным планам, нацеленным на развитие наших отношений с каждой европейской страной, и новое правительство продолжит эту политику".

Рукотворный кризис в Европе против Ирана

Прокомментируя открытия представительства ЕС в Тегеране, иранский министр заявил: "Обсуждал, и не один раз. Недавно об этом у меня спрашивал даже посещавший Иран министр иностранных дел Финляндии. Анализируя историю наших недавних отношений, могу вам сказать, что всякий раз, как мы приближались к открытию представительства ЕС в Иране, в Европе имел место рукотворный кризис, направленный против Исламской Республики Иран.

Таким образом нам дали понять, что несмотря на наше желание распахнуть дверь европейскому представительству, незадолго до его открытия, Европу опять будет сотрясать рукотворный кризис, связанный с этим. Соответственно, это вряд ли поможет улучшить ситуацию, хотя я думаю, эта идея должна оставаться на повестке переговоров, и необходимо продолжать работу в этом направлении".

В ответ на вопрос об обмене заключенными, Амир Абдоллахиян заявил: "Что ж, очень незначительное число иранцев с двойным гражданством, к сожалению, занималось шпионажем. Они признали свою вину, их действия привели к разрушительным последствиям. Например, один из осужденных работал на израильскую разведслужбу "Моссад", это привело к теракту, в котором погибли иранские учёные. Судебная система не может просто так перешагнуть через это.

Тем не менее в прошлом году мы заключили соглашение пакетного формата об обмене с американцами, британцами и другими странами. Было согласовано число заключенных, подлежащих обмену, договорились о дате, но в последний момент американцы приостановили процесс. Мы заявили, что готовы решать этот вопрос, когда другая сторона будет готова, будь то в рамках переговоров по ядерной сделке, или вне венского формата. Для нас это исключительно гуманитарный вопрос, мы не видим необходимости связывать его с ядерным досье".

Отношения Ирана с соседями

Отвечая на вопрос об отношениях Ирана со своими соседями, включая с Афганистаном и Саудовской Аравией, министр иностранных дел Исламской Республики заявил: "Буду краток. Что касается Афганистана, мы поддерживаем контакты с переходным правительством в Кабуле, около двух месяцев назад исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана был в Тегеране. В ходе переговоров мы донесли до него нашу позицию: критерий признания новых властей Афганистана – это создание инклюзивного правительства, включающего в себя представителей всех этнических групп. У нас общая граница, около девятисот километров, конечно, для нас это важно.

Каждый день более 5 тысяч афганцев, среди них женщины и детей, пребывают к нашим границам. Это серьезные цифры.

Из-за проблем с безопасностью на нашей границе мы вынуждены поддерживать диалог с переходным правительством Афганистана. В Кабуле работает наше посольство. Но в целом мы ждем формирования нового инклюзивного правительства.

Что касается Саудовской Аравии, мы приветствуем нормализацию отношений. Месяц назад три наших дипломата обосновались в Джидде, в штаб-квартире Организации исламского сотрудничества. До этого мы провели 4 серии переговоров, и наше дипломатическое присутствие ясно свидетельствует о том, что достигнут определенный прогресс.

Теперь об Ираке: хотелось бы подчеркнуть, что у каждого игрока есть определенные возможности, но никто не может заменить Исламскую Республику Иран в вопросе энергетики, Ираку тоже это вряд ли под силу. К тому же, снятие санкций позволило бы Ирану вернуть себе своё положение в экономике региона.

Завидная выдержка иранского народа и его способность преодолевать трудности позволили ему на протяжении 43 лет успешно сопротивляться жесткому санкционному давлению. Наша же задача – добиться в Вене снятия незаконных односторонних санкций со стороны США. Все участники переговоров должны выполнять свои обязательства. Я надеюсь, что этот новый для нас этап ознаменуется плодотворным и эффективным двусторонним сотрудничеством с отдельными странами, как в регионе, так и в мире. Мы оптимистично смотрим в будущее".