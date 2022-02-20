Переговоры в Вене: Вашингтону следует предпринять шаги

На переговорах в Вене все еще остаются некоторые нерешенные вопросы, по которым иранская делегация продолжает предметный диалог с целью достижения результата.

Одним из главных вопросов является гарантии сохранения сделки. Иран, учитывая опыт выхода США из СВПД в 201 году, а также халатность европейских сторон, подчеркивает, что другая сторона должна предоставить гарантии для возобновления ядерной сделки.

Кроме того, для возвращения к соблюдению положений СВПД Иран требует от США полной отмены введенных после их выхода и сделки антииранских санкций. Но противоположная сторона в этом случае соглашается только на снятие той части, которая мешает экономической выгоде Ирана в рамках СВПД.

Тем временем бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке, несправедливо, жестоко и неправильно наложил санкции на физических и юридических лиц в Иране по таким претензиям, как ракетная программа страны, региональные проблемы или проблемы с правами человека в Иране, это неприемлемо для Исламской Республики Иран.

Когда речь идет о соглашении по ядерным вопросам, то Иран ожидает, что экстравагантные обязательства правительства США прояснятся. Это еще одна проблема на переговорах, которую необходимо решить.

Другими словами, задача той части обязательств, которая относится к иранской стороне, вполне ясна, но противоположная сторона не только желает полностью компенсировать неправомерные действия прежней администрации США, но и не гарантирует свои шаги, и, вопреки международному праву, заявляет, что не может гарантировать, что следующая администрация США продолжит реализацию возможного соглашения.

Поэтому для Ирана неприемлемо, чтобы американская сторона заключала соглашение, действие которого может продлиться лишь до конца нынешней администрации США.

Таким образом, переговоры проходят в Вене, а иранская делегация выложила на стол свои четкие предложения и требования по оставшимся вопросам в соответствии с принципами и инструкциями. Иранские власти неоднократно заявляли, что хотят добиться хорошей сделки.

Глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян ранее в пятницу заявил, что соглашение по восстановлению в полном объеме иранской ядерной сделки будет достигнуто в ближайшее время, если западные страны проявят гибкость на переговорах в Вене.

В свою очередь руководитель российской делегации на переговорах в Вене, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью ТАСС, что стороны могут договориться по ядерной сделке до конца февраля. По его словам, венские переговоры вышли на финишную прямую.

Между тем продолжаются попытки ряда западных СМИ исказить переговорный процесс в Вене. Ранее агентство Reuters представил детали проекта текста соглашения по восстановлению СВПД, который по данным агентство занимает более 20 страниц. Кроме того, «The Guardian» со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жана Ива Ле Дриана, сообщила, что Иран достиг момента истины и должен решить в ближайшие дни, а не недели, примет ли он текст ядерной сделки, принята Китаем, Россией, европейскими державами и США.

По данным «The Guardian», глава МИД Франции считает, что текст теперь согласован, не только между западными державами, но и Россией и Китаем, и он направлен на максимальное давление на Иран, чтобы принять попытку возродить свою выдающуюся ядерная сделку, согласно которой она согласилась ограничить ядерную деятельность в обмен на отмену некоторых санкций.

Иранские переговорщики в последние недели вышли на переговоры по отмене экономических санкций США и некоторой форме политического заявления Конгресса США, что он не откажется от сделки, как это было в 2018 году, спустя три года после ее вступления.

"У Ирана есть очень четкий выбор: либо они развяжут серьезный кризис в ближайшие дни... либо примут соглашения, учитывающее интересы всех сторон", подчеркнул он.

Кроме того, глава МИД Ирана в субботу заявил, что "если окончательный выбор стоит между недостижением соглашения с одной стороны и пересечением интересов иранского народа, в качестве наших красных линий с другой, определенный выбор Тегерана состоит в том, чтобы уважать национальные интересы и не переходить логические и законные красные линии Исламской Республики Иран".

В ходе встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом на полях 58-ого заседания Мюнхенской конференции по безопасности Амир Абдоллахиян назвал создание и поддержание баланса между правами и обязанностями очевидным принципом стабильности любого соглашения. "Теперь западным сторонам предстоит принять окончательное решение о том, хотят ли они положить конец нынешнему экономическому терроризму и их бездействию, или они все же хотят оставить эту рану открытой под неприемлемыми предлогами", указал глава иранской дипломатии.

При этом он подчеркнул, что запуск кампаний в СМИ тремя европейскими странами и США для достижения своих переговорных целей не влияет на окончательную миссию участников переговоров по защите интересов великого народа Ирана.