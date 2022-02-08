В США считают возможным достижение соглашения по СВПД

По словам дипломата, сделка с Ираном по его ядерной программе возможна, но соглашение должно быть заключено в скором времени, поскольку Тегеран наращивает свои (ядерные) возможности накануне возобновления переговоров.

В Вене возобновятся переговоры по СВПД

Замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани отправился во вторник в Вену для продолжения переговоров по отмене санкций и восстановлению СВПД.

Ожидается, что главный переговорщик Ирана по прибытии в Вену проведет переговоры с политическим директором внешнеполитической службы Евросоюза, заместителем ее генерального секретаря Энрике Мора.

В минувшую неделю участники переговоров решили взять паузу для консультаций в своих столицах.

Тегеран рассчитывают на принятие США необходимых решений

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран ожидает принятия необходимых решений, особенно в Вашингтоне. "Снятие санкций и извлечение пользы от экономических дивидендов сделки - наша "красная линия", подчеркнул дипломат.

По словам Хатибзаде, участники переговоров в Вене продолжат обсуждение возможного возвращения США в СВПД, а также пути обеспечения "полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами".

Ульянов: «Мы в пяти минутах от финиша»

Глава российской делегации, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью “Ъ” сообщил, что процесс вышел на финишную прямую и на столе переговоров уже лежит 20-страничный итоговый документ по восстановлению «сделки века». Однако радоваться, как следует из его пояснений, пока рано.

"Я думаю, что да. Нынешнюю стадию вполне можно назвать финальной. Проделан уже очень большой путь. Сверстан проект итогового документа. Там есть несколько пунктов, требующих дополнительной проработки, но бумага уже лежит на столе. Она довольно объемная, более 20 страниц убористого текста. Это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки", сказал российский дипломат.

"Опыт проведения этих переговоров подсказывает, что лучше воздерживаться от таких оценок, так же как и от прогнозов по конкретным срокам. Нам осталось решить еще ряд вопросов, в том числе довольно принципиальных", сказал Ульянов в ответ на вопрос "Сколько сейчас осталось до восстановления сделки?".

"Последние девять дней в переговорном процессе был перерыв, во вторник иранская делегация вернется в Вену и изложит свою уточненную позицию. В зависимости от тех требований, которые выставит иранская сторона, станет яснее, сколько нам осталось до завершения процесса переговоров", уточнил он.

США следует отказаться от фантазий

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Шамхани, комментируя возобновление переговоров по иранской ядерной сделке в Вене заявил, что путь для переговорщиков не будет легким, если США продолжат питать свои нынешние иллюзии.

"Продолжая политику максимального давления на Иран, нынешняя администрация США до сих пор пыталась достичь целей, которых не удалось достичь (бывшему президенту США Дональду) Трампу путем запугивания и пустых обещаний», написал Шамхани в своем Twitter во вторник.