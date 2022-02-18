Мюнхенская конференция — это возможность разъяснить внешнюю политику иранского правительства

"В то же время мы оглашаем позиции Исламской Республики Иран по региональным вопросам, учитывая кризисы, с которыми мы сталкиваемся в западноазиатском регионе, и, конечно же, обсудим переговоры в Вене по отмене санкций в отношении Тегерана", сказал Амир Абдоллахиян по прибытии в Мюнхене на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы надеемся, что переговоры между Исламской Республикой Иран и странами «4+1» в Вене приведут к хорошему соглашению в ближайшем будущем", добавил дипломат.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отправляется сегодня в Германию для участия в 5-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.