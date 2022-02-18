18 февр. 2022 г., 21:55
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News Code: 84654611
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Мюнхенская конференция — это возможность разъяснить внешнюю политику иранского правительства

Мюнхенская конференция — это возможность разъяснить внешнюю политику иранского правительства

Тегеран, 18 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности возможностью разъяснить внешнюю политику нового правительства Исламской Республики Иран.

"В то же время мы оглашаем позиции Исламской Республики Иран по региональным вопросам, учитывая кризисы, с которыми мы сталкиваемся в западноазиатском регионе, и, конечно же, обсудим переговоры в Вене по отмене санкций в отношении Тегерана", сказал Амир Абдоллахиян по прибытии в Мюнхене на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы надеемся, что переговоры между Исламской Республикой Иран и странами «4+1» в Вене приведут к хорошему соглашению в ближайшем будущем", добавил дипломат.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отправляется сегодня в Германию для участия в 5-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.

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