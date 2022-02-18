Глава МИД Ирана и генсек ООН призвали к формированию инклюзивного правительства в Афганистане

Глава МИД Ирана, находящийся с визитом в Мюнхене на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с Генсеком ООН.
Министр иностранных дел Ирана и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подчеркнули важность продолжения гуманитарной помощи и формирования инклюзивного правительства в Афганистане.
Амир Абдоллахиян выразил сожаление в связи с продолжающейся волны иммиграции из Афганистана в Иран и тем, что страна находится под угрозой расширения терроризма, увеличения числа перемещенных лиц и незаконного оборота наркотиков. По его словам, такая ситуация влияет на безопасность и стабильность в регионе и мире.
Он подчеркнул необходимость усиления помощи ООН и услуг УВКБ ООН соседним с Афганистаном странам, особенно Ирану.
Иранский министр призвал к максимальным усилиям по урегулированию кризиса в Йемене с помощью политических решений и предотвращению человеческих трагедий, подчеркнув роль генерального секретаря в этом отношении.
Глава МИД ИРИ заявил о значительном прогрессе на переговорах в Вене по снятию санкций с Ирана, призвав другую сторону принять серьезные политические решения и проявить инициативу в обеспечении интересов и прав Тегерана.
Гутерриш также выразил глубокую признательность Ирану за его подход к афганским беженцам и отметил, что ООН подчеркнула необходимость усиления глобальной поддержки Ирану в вопросах афганских беженцев.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отправляется сегодня в Германию для участия в 5-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.
Тегеран, 18 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел в пятницу в Мюнхене переговороы с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Глава МИД Ирана, находящийся с визитом в Мюнхене на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с Генсеком ООН.
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