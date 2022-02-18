Глава МИД Ирана и генсек ООН призвали к формированию инклюзивного правительства в Афганистане

Глава МИД Ирана, находящийся с визитом в Мюнхене на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с Генсеком ООН.

Министр иностранных дел Ирана и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подчеркнули важность продолжения гуманитарной помощи и формирования инклюзивного правительства в Афганистане.

Амир Абдоллахиян выразил сожаление в связи с продолжающейся волны иммиграции из Афганистана в Иран и тем, что страна находится под угрозой расширения терроризма, увеличения числа перемещенных лиц и незаконного оборота наркотиков. По его словам, такая ситуация влияет на безопасность и стабильность в регионе и мире.

Он подчеркнул необходимость усиления помощи ООН и услуг УВКБ ООН соседним с Афганистаном странам, особенно Ирану.

Иранский министр призвал к максимальным усилиям по урегулированию кризиса в Йемене с помощью политических решений и предотвращению человеческих трагедий, подчеркнув роль генерального секретаря в этом отношении.

Глава МИД ИРИ заявил о значительном прогрессе на переговорах в Вене по снятию санкций с Ирана, призвав другую сторону принять серьезные политические решения и проявить инициативу в обеспечении интересов и прав Тегерана.

Гутерриш также выразил глубокую признательность Ирану за его подход к афганским беженцам и отметил, что ООН подчеркнула необходимость усиления глобальной поддержки Ирану в вопросах афганских беженцев.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отправляется сегодня в Германию для участия в 5-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.