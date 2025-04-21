Путин подписал закон о всеобъемлющем стратегическом соглашении с Ираном

Документ опубликован на официальном портале правовой информации России.

В пятницу, 28 января 2025 года, во время визита президента Масъуда Пезешкияна в Москву, всеобъемлющее стратегическое соглашение о партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией было подписано президентами двух стран на церемонии в Кремле.

Этот документ определяет правовую основу для дальнейшего развития сотрудничества между Москвой и Тегераном в долгосрочной перспективе. Соглашение закрепляет уровень отношений России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее, 19 апреля 2025 года, российские депутаты в Государственной Думе, а 27 апреля 2025 года сенаторы в Совете Федерации одобрили законопроект, внесенный правительством России с подписью президента.

С подписанием этого закона Путиным процесс утверждения соглашения в России завершен.