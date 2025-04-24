Хасан Хомейни посетил посольство Ватикана в Тегеране с соболезнованиями в связи с кончиной Папы Римского

Сейед Хасан Хомейни посетил посольство Ватикана в Тегеране, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. В ходе встречи с послом Ватикана архиепископом Анджеем Юзвовичем, он, упомянув поездку Папы Франциска в Ирак два года назад, выразил надежду на укрепление связей между Католической Церковью и Духовной семинарией Кума.

Сейед Хасан Хомейни подчеркнул, что шиитское сообщество обладает значительным потенциалом для развития связей с последователями христианства и Католической Церковью.