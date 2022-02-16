Иран призвал Конгресс США сделать политическое заявление о своей приверженности ядерной сделке

Иранский министр иностранных дел в эксклюзивном интервью Financial Times заявил, что Вашингтон не ответил на требование Ирана о представлении гарантий того, что ни одна из сторон не сможет отказаться от сделки, как это сделали США при администрации бывшего президента Дональда Трампа в 2018 году.

«Общественное мнение в Иране в принципе не может принять в качестве гарантии слова главы правительства, не говоря уже о США, из-за выхода американцев из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — отметил Амир Абдоллахян.

«Тегеран также хочет снятия всех санкций, введенных Трампом. Однако Джо Байден только стремится отменить экономические санкции», добавил он.

По его словам, обязательства Ирана явно представляют собой как математическую формулу. «Совершенно ясно, что мы будем делать, и как эти меры будут проверяться через Международное агентство по атомной энергии. Поэтому другая сторона может не волноваться, а нас все равно волнует вопрос гарантий (необходимость предоставления гарантий со стороны США, которые предотвращают выхода Вашингтона из сделки)», подчеркнул он.

Он назвал отсутствие серьезной инициативы другой стороны одним из вызовов в этом раунде переговоров. Указав на другой оставшийся вопрос на переговорах в Вене, иранский министр заявил: «Односторонние и несправедливые санкции против физических и юридических иранских лиц под такими предлогами, как ракетная программа Ирана, региональные вопросы и права человека, также является неприемлемым».