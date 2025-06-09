Базар ковров в Тебризе: Сердце мирового ковроткачества и наследие Шелкового пути

Базар ковров в Тебризе, являющийся крупнейшим крытым рынком в мире, с давних времен считается одной из важнейших и наиболее известных частей исторического базара этого древнего города благодаря своему расположению на Шелковом пути.
9 июн. 2025 г., 20:19
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