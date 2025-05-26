Выпускники учебного центра «Валиасар» в Тебризе

В понедельник, 26 мая 2025 года, в учебном центре «Валиасар» в Тебризе состоялась церемония выпуска курсантов 110-го курса.

journalistشهرام مومنی نوکنده
26 мая 2025 г., 20:34

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