Выпускники учебного центра «Валиасар» в Тебризе

В понедельник, 26 мая 2025 года, в учебном центре «Валиасар» в Тебризе состоялась церемония выпуска курсантов 110-го курса.
26 мая 2025 г., 20:34
Похожие новости
-
В Тегеране состоялась церемония по случаю 62-й годовщины основания Африканского союза
Тегеран, 26 мая, ИРНА – Вечером в воскресенье, 25 мая, в отеле «Эстеглаль» в Тегеране состоялась…
-
Главный приз Каннского кинофестиваля присуждён фильму "Простая случайность"
Тегеран, 25 мая, ИРНА – На 78-м Каннском кинофестивале драма "Простая случайность" (Yek tasadof-e…
-
Открытие железнодорожного сухого порта Тегеран-Априн
Сегодня, в субботу, 24 мая 2025 года, состоялась торжественная церемония открытия завершающей…
??? ???????????