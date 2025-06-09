Гасемабад: "Всемирная деревня чадаршаб-бафи"

Деревня Гасемабад, расположенная в районе Чабоксар шахрестана Рудсар, Гилян, благодаря искусству "чадаршаб-бафи" (ткачества чадаршаба) была внесена в список Всемирного наследия ремесел. Эта деревня, разделенная на верхнюю и нижнюю части, превратилась в главный центр производства этого ценного искусства, и все её постройки теперь используются как мастерские по "чадаршаб-бафи".

journalistشهرام مومنی نوکنده
9 июн. 2025 г., 16:22

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