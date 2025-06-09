Иран: Резолюция Совета управляющих МАГАТЭ не приведёт к усилению сотрудничества

На пресс-конференции в понедельник, 9 июня, Эсмаил Багаи в первую очередь затронул "болезненные события на оккупированных палестинских территориях", где, по его словам, "геноцид и массовые убийства в Газе и на Западном берегу продолжаются в условиях молчания и бездействия международных институтов". Он добавил, что "к сожалению, молчание и бездействие международных организаций, включая Совет Безопасности ООН, продолжают способствовать геноциду и массовым убийствам в Газе и на Западном берегу".

Багаи продолжил: "На прошлой неделе мы стали свидетелями вето на одну из резолюций Совета Безопасности, целью которой было прекращение геноцида в Газе. Это очень показательное действие, которое демонстрирует, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему считают себя главным сторонником сионистского режима и гарантом безнаказанности его лидеров за грубые нарушения прав человека. Только за последние несколько дней мы стали свидетелями убийства более 1050 невинных людей в Газе."

Отвечая на вопрос о возможных ответных действиях Исламской Республики в случае принятия Советом управляющих резолюции против Ирана, пресс-секретарь МИД заявил: "Основой Исламской Республики Иран с самого начала было взаимодействие и сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на основе обязательств, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Всеобъемлющего соглашения о гарантиях. Мы предприняли очень важные шаги в направлении сотрудничества с Агентством за последние год-два и показали себя наилучшим образом. Однако, к сожалению, Агентство, под давлением и политическим влиянием трёх европейских стран и США, решило сначала подготовить доклад под названием "всеобъемлющий доклад", а затем европейские страны злоупотребили этим докладом, чтобы подготовить резолюцию и, вероятно, реализовать свои планы."

Багаи подчеркнул: "Без сомнения, ответом на конфронтацию не будет усиление сотрудничества. Исламская Республика Иран разработала комплекс шагов и мер, и противоположные стороны осведомлены о наших возможностях в этой области. Решение по этому вопросу будет принято в будущем, в соответствии с координацией с Организацией по атомной энергии и другими соответствующими учреждениями, и одно из наших действий будет приведено в действие."