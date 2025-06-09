Россия построит восемь атомных электростанций в Иране

Эбрагим Резаи рассказал журналистам о сегодняшнем визите (понедельник, 9 июня) членов Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса на Тегеранский реактор и комплекс по производству радиофармацевтических препаратов при Организации по атомной энергии Ирана. В ходе визита члены Комиссии ознакомились с ходом работ и достижениями в этой области, а также были проинформированы о последних предпринятых мерах.

Представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса добавил, что глава Организации по атомной энергии, представив доклад о деятельности, мерах и программах этой организации, предоставил разъяснения относительно этапов строительства энергоблоков 2 и 3 атомной электростанции в Бушере, подчеркнув, что строительство обоих энергоблоков полностью осуществлялось иранскими компаниями.

Он напомнил: "По заявлению главы Организации по атомной энергии, в соответствии с контрактом, заключенным с Россией, в Иране будет построено восемь атомных электростанций, четыре из которых будут находиться в Бушере."