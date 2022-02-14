14 февр. 2022 г., 22:01
Journalist ID: 2177
News Code: 84651492
0 Persons

Президент Ирана подчеркнул необходимость эффективной отмены незаконных санкций

Президент Ирана подчеркнул необходимость эффективной отмены незаконных санкций

Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник указал на продолжающиеся переговоры между Ираном и «4+1» и заявил, что на практике необходимо снять санкции с Тегерана и уважать права иранского народа.

Президент Ирана в понедельник провел переговоры в Тегеране с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коувени.

Президент Раиси приветствовал независимость Ирландии от США и некоторых европейских стран и заявил, что Иран полон решимости укреплять отношения с дружественными и независимыми странами.

"Торговые отношения между двумя странами могут выйти на гораздо более высокий уровень, чем нынешний",  сказал он.

Министр иностранных дел Ирландии, в свою очередь, заявил, что его страна придает особое значение расширению отношений с Исламской Республикой Иран.

Отметив, что Иран и Ирландия находятся на стратегическом этапе двусторонних отношений, Коувени сказал, что Ирландия полна решимости вновь открыть свое посольство в Тегеране.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha