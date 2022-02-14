Президент Ирана подчеркнул необходимость эффективной отмены незаконных санкций

Президент Ирана в понедельник провел переговоры в Тегеране с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коувени.

Президент Раиси приветствовал независимость Ирландии от США и некоторых европейских стран и заявил, что Иран полон решимости укреплять отношения с дружественными и независимыми странами.

"Торговые отношения между двумя странами могут выйти на гораздо более высокий уровень, чем нынешний", сказал он.

Министр иностранных дел Ирландии, в свою очередь, заявил, что его страна придает особое значение расширению отношений с Исламской Республикой Иран.

Отметив, что Иран и Ирландия находятся на стратегическом этапе двусторонних отношений, Коувени сказал, что Ирландия полна решимости вновь открыть свое посольство в Тегеране.