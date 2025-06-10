Ирана: в случае агрессии со стороны Израиля ответом станет удар по скрытым ядерным объектам режима

В результате многомесячных усилий сотрудников разведывательных структур, включая сложные операции и точную идентификацию, завершено формирование базы целей для возможных ответных ударов в случае враждебных действий со стороны сионистского режима.

Это стратегическое достижение стало результатом бесшумной, но эффективной работы разведывательных органов и высокотехнологичных усилий Исламской Республики, а также постоянной боевой готовности и подготовки Вооружённых сил, основанной на всестороннем анализе сильных и слабых сторон врага.

Благодаря завершению разведывательно-оперативного цикла, силы сопротивления сегодня обладают возможностью немедленного и точечного удара по скрытым ядерным объектам Израиля в случае любых посягательств на иранские ядерные объекты, а также нанесения соразмерного ответа на любые атаки против экономической или военной инфраструктуры страны.

Секретариат Высшего совета национальной безопасности, от имени благодарного и великодушного иранского народа, выразил признательность Вооружённым силам, инновационным специалистам и особенно сотрудникам Министерства разведки за проведение этой стратегической операции.