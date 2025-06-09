Глава АЭОИ: Иран не поддастся нерегулируемому политическому давлению

В преддверии квартального заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и на фоне усилий трёх европейских стран и США по принятию резолюции против Ирана, Мохаммад Эслами дал интервью катарскому телеканалу "Аль-Араби". Он отметил: "У каждой страны есть права, а у Агентства — обязанности. К сожалению, это Агентство и другие международные организации в последние годы утратили свой авторитет, поскольку попали под контроль односторонней политики США, и их modus operandi фактически заключается в выполнении приказов США, а не в соблюдении законов, правил и устава Агентства. Это проблема, с которой столкнулось мировое сообщество. Критерием деятельности в ядерной отрасли в мире являются действующие законы и правила, которые мы знаем в рамках гарантий и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)."

Отвечая на вопрос корреспондента "Аль-Араби" о настойчивости США в прекращении обогащения урана в Иране, заместитель президента сказал: "Обогащение является основой ядерной промышленности. Однако они говорят так, будто обогащение — это нечто экстраординарное, хотя это не так. Ядерный процесс начинается с обогащения. Можно ли сказать, что мы хотим заниматься ядерной деятельностью, но не иметь топлива? Топливо необходимо для исследований, для всех услуг, связанных с ядерной энергией, включая реакторы и производство электроэнергии. Мы в нём нуждаемся. Наша страна находится под санкциями, с нами не сотрудничают, и нас не поддерживают. Даже Агентство, за исключением вопросов безопасности, не сотрудничает с Ираном в других аспектах ядерных технологий. Если бы вы были на месте Ирана, что бы вы делали? Вы бы добивались этого сами посредством исследований."

Эслами подчеркнул: "У нас великий народ и много достойных, благородных и компетентных человеческих ресурсов, которые являются учёными, способными, мотивированными и преданными делу. Мы достигли этой технологии посредством внутренних исследований, мы не импортировали её откуда-либо, чтобы кто-то мог помешать, и теперь мы используем её на благо народа. Этот Тегеранский реактор, перед которым вы берете у меня интервью, был построен американцами, и его топливо составляло 90 процентов. Теперь, когда они устраивают шумиху по поводу топлива, они сами его предоставили. Позже, когда это топливо стало 20-процентным, они его нам не дали. Мы произвели его сами. Если бы мы этого не сделали, мы бы не смогли проводить никаких промышленных исследований или производить радиоактивные лекарства. Ежегодно один миллион человек используют наши радиофармацевтические препараты. Почему мы должны рисковать здоровьем и жизнью нашего народа и поддаваться нерегулируемому политическому давлению?"

Отвечая на вопрос о технической готовности Организации по атомной энергии к возможным будущим условиям и политическим решениям иранских властей, он сказал: "Организация следует своему пути и разумно его проходит. Мы не поддаёмся никаким эмоциям или провокациям. Наша программа ясна и чётко определена, и мы решительно продолжаем её."