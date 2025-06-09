Иран подтвердил готовность к расширению сотрудничества с европейскими странами, особенно с Италией

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи озвучил эту позицию в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Риккардо Гуарильей, прибывшим в Тегеран для участия в пятом раунде политических консультаций между двумя странами.

В ходе переговоров иранский министр подчеркнул, что Тегеран высоко ценит исторически дружественные связи между Ираном и Италией, охватывающие широкий спектр взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах.

Аракчи отметил, что Исламская Республика нацелена на расширение диалога и сотрудничества с различными странами Европы, особенно с Италией, при условии уважения суверенитета и учета взаимных интересов.

Он также подчеркнул значимость регулярных политических консультаций как эффективного механизма для более глубокого взаимопонимания позиций сторон, а также для содействия укреплению двустороннего партнерства, региональной стабильности и глобальной безопасности.

В свою очередь, Риккардо Гуарилья выразил удовлетворение визитом в Тегеран и встречей с главой внешнеполитического ведомства Ирана. Он передал официальные приветствия министра иностранных дел Италии Антонио Таяни и подтвердил заинтересованность Рима в продолжении конструктивного диалога с Тегераном.