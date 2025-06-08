Министр разведки: мы получили доступ к «оперативно-стратегическому сокровищу» секретных документов Израиля

«Благодаря милости Всевышнего и усилиям бойцов невидимого фронта, нам удалось получить доступ к огромному стратегическому и оперативному сокровищу данныхсионистского режима», — заявил Хатиб в интервью в воскресенье.

Он отметил, что операция была «всеобъемлющей, сложной и многоэтапной», начавшейся с проникновения в израильские источники и увеличения доступа к ним.

По словам министра, в Иран были доставлены не только документы по ядерной программе Израиля, но и данные о связях Израиля с США, Европой и другими странами, а также документы, способные усилить наступательные возможности Ирана.

Отвечая на вопрос о количестве документов, Хатиб подчеркнул, что «тысячи документов — это лишь малая часть» того, что оказалось в руках Тегерана.

Министр особо отметил важность «сохранения секретности методов доставки этих документов», заявив, что как сами документы, так и способы их передачи останутся конфиденциальными.

Он добавил, что «публикация деталей операции пока не планируется, но часть документов вскоре будет опубликована».