8 июн. 2025 г., 16:13
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Новости ID: 85855704
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В Иране назвали условия для достижения соглашения с США

8 июн. 2025 г., 16:13
Новости ID: 85855704
В Иране назвали условия для достижения соглашения с США

Тегеран, 8 июня, ИРНА – Если президент США на самом деле желает достичь соглашения, ему следует пересмотреть свой курс и прекратить как координацию действий с сионистским режимом, так и следование провальным идеям Нетаньяху. Об этом заявил председатель Меджлиса исламского совета (парламент) Мохаммад-Багер Галибаф.

Галибаф, выступая на открытом заседании парламента в воскресенье, обозначил позицию страны по ядерному вопросу. Он сообщил о готовности Ирана принять меры, доказывающие мирный характер его ядерной программы, при условии полной отмены санкционного режима и обеспечения экономических интересов страны. В то же время он подчеркнул, что право на обогащение урана на национальной территории остается для Ирана неотъемлемым.

«В предложенном США проекте не содержится даже упоминания о снятии санкций, что наглядно демонстрирует противоречивый и неискренний характер подхода Соединенных Штатов к непрямым ядерным переговорам» - заявил председатель Меджлиса.

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