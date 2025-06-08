В Иране назвали условия для достижения соглашения с США

Галибаф, выступая на открытом заседании парламента в воскресенье, обозначил позицию страны по ядерному вопросу. Он сообщил о готовности Ирана принять меры, доказывающие мирный характер его ядерной программы, при условии полной отмены санкционного режима и обеспечения экономических интересов страны. В то же время он подчеркнул, что право на обогащение урана на национальной территории остается для Ирана неотъемлемым.

«В предложенном США проекте не содержится даже упоминания о снятии санкций, что наглядно демонстрирует противоречивый и неискренний характер подхода Соединенных Штатов к непрямым ядерным переговорам» - заявил председатель Меджлиса.