МИД Ирана отреагировал на санкции США против судей МУС

«Даже для режима, который сильно зависит от продвижения своей внешней политики посредством угроз и запугивания, введение санкций и преследование судей и сотрудников Международного уголовного суда за исполнение своих мандатов является крайне низким и недостойным поступком», - отмечается в сообщении.

Багаи добавил, что США, злоупотребляя своими полномочиями в Совете Безопасности ООН для блокирования резолюции о прекращении геноцида в Газе, одновременно используют своё влияние, чтобы гарантировать безнаказанность Израиля за совершение ужасающих преступлений и этнических чисток на оккупированных палестинских территориях.

«Это превратило Соединённые Штаты в самого упорного и последовательного пособника в чудовищных преступлениях израильского режима: геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности и актах агрессии», - говорится далее в тексте.