8 июн. 2025 г., 11:18
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МИД Ирана отреагировал на санкции США против судей МУС

8 июн. 2025 г., 11:18
??????? ID: 85855321
МИД Ирана отреагировал на санкции США против судей МУС

Тегеран, 8 июня, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в своем сообщении в социальной сети X отреагировал на действия США в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС) и подчеркнул, что введение санкций и преследование судей и сотрудников МУС за исполнение своих мандатов является крайне низким и недостойным поступком.

«Даже для режима, который сильно зависит от продвижения своей внешней политики посредством угроз и запугивания, введение санкций и преследование судей и сотрудников Международного уголовного суда за исполнение своих мандатов является крайне низким и недостойным поступком», - отмечается в сообщении.

Багаи добавил, что США, злоупотребляя своими полномочиями в Совете Безопасности ООН для блокирования резолюции о прекращении геноцида в Газе, одновременно используют своё влияние, чтобы гарантировать безнаказанность Израиля за совершение ужасающих преступлений и этнических чисток на оккупированных палестинских территориях.

«Это превратило Соединённые Штаты в самого упорного и последовательного пособника в чудовищных преступлениях израильского режима: геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности и актах агрессии», - говорится далее в тексте.

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