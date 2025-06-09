В понедельник, 9 июня 2025 года, Михаил Ульянов опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, написав: "Июньская сессия Совета управляющих МАГАТЭ началась, и на этот раз в центре внимания будет ядерная программа Ирана".

Он заявил, что "за последние три года не произошло никаких существенных новых изменений в этой области" и добавил: "Тем не менее, Соединенные Штаты и 'Европейская тройка' (Великобритания, Германия и Франция) намерены представить проект резолюции по этому вопросу с целью оказания давления на Тегеран".

Старший российский дипломат в Вене предупредил: "Уже ясно, что это действие не принесет никакой пользы; вопрос в том, насколько оно может быть вредным".

Заседание Совета управляющих МАГАТЭ началось сегодня утром (в понедельник) в 10:00 по центральноевропейскому времени в Вене. Рассмотрение докладов Генерального директора о ходе мониторинга и верификации мирной ядерной программы Ирана в рамках Всеобъемлющего соглашения о гарантиях и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) также является одним из вопросов, обсуждаемых на этом заседании.