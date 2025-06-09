9 июн. 2025 г., 12:31
Новости ID: 85856407
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Беспорядки в Калифорнии: Третий день протестов против миграционной политики Трампа ознаменовался столкновениями с полицией

9 июн. 2025 г., 12:31
Новости ID: 85856407
Беспорядки в Калифорнии: Третий день протестов против миграционной политики Трампа ознаменовался столкновениями с полицией

Тегеран, 9 июня, ИРНА - Американские СМИ и социальные сети опубликовали кадры третьего дня хаоса и беспорядков, вызванных народными протестами, особенно в штате Калифорния.

Протесты против иммиграционной политики администрации Трампа вступили в свой третий день. Несмотря на развертывание двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии, сотни протестующих вступили в столкновения с полицией, нанеся значительный ущерб общественной собственности.

Вчера вечером протестующие собрались перед федеральным зданием в центре Лос-Анджелеса, требуя немедленно прекратить рейды сотрудников иммиграционной и таможенной службы (ICE) на предприятия во втором по величине городе Америки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы и арестовала десятки человек, однако протестующие отказались покидать улицы и продолжали вступать в столкновения с полицией.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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