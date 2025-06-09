Беспорядки в Калифорнии: Третий день протестов против миграционной политики Трампа ознаменовался столкновениями с полицией

Протесты против иммиграционной политики администрации Трампа вступили в свой третий день. Несмотря на развертывание двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии, сотни протестующих вступили в столкновения с полицией, нанеся значительный ущерб общественной собственности.

Вчера вечером протестующие собрались перед федеральным зданием в центре Лос-Анджелеса, требуя немедленно прекратить рейды сотрудников иммиграционной и таможенной службы (ICE) на предприятия во втором по величине городе Америки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы и арестовала десятки человек, однако протестующие отказались покидать улицы и продолжали вступать в столкновения с полицией.