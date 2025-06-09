МИД Израиля: активисты с судна "Мадлен" будут высланы, а гумпомощь доставлена в Газу

МИД Израиля дополнительно сообщил, что гуманитарная помощь, находящаяся на борту судна, будет доставлена в Газу через "реальные гуманитарные каналы".

Под "реальными гуманитарными каналами" МИД Израиля подразумевает американо-израильские центры по распределению помощи ООН на юге Газы. Согласно сообщениям мировых СМИ и ООН, менее чем за четыре дня при попытке добраться до этих центров более 150 голодающих и перемещённых гражданских лиц, включая женщин и малолетних детей, погибли и свыше 600 получили ранения в результате обстрелов и воздушных бомбардировок со стороны израильской армии.

После нападения на судно "Мадлен" и задержания находившихся на борту пропалестинских активистов, армия Израиля доставила судно в порт Ашдод.