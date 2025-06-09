9 июн. 2025 г., 18:20
Новости ID: 85856799
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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одобрено предложение Ирана по упрощению сухопутных перевозок между странами ЭКО

9 июн. 2025 г., 18:20
Новости ID: 85856799
одобрено предложение Ирана по упрощению сухопутных перевозок между странами ЭКО

Тегеран, 9 июня, ИРНА - В рамках важного и стратегического шага, направленного на облегчение временного ввоза личных и коммерческих транспортных средств между странами-членами Организации экономического сотрудничества (ЭКО), было окончательно одобрено предложение о внедрении международной системы "Карне де Пассаж", при ведущей роли Иранского клуба туризма и автомобилизма.

На 13-м совещании министров транспорта ЭКО была принята Тегеранская декларация, один из пунктов которой касается международных конвенций Организации Объединенных Наций, связанных с временным ввозом личных автомобилей между странами-членами. В связи с этим Иранский клуб туризма и автомобилизма с гордостью и полной готовностью делится своими техническими знаниями и богатым опытом в реализации системы "Карне де Пассаж" с другими странами-членами ЭКО.

Этот успех не только создаст основу для развития автомобильного туризма и культурного обмена между народами региона, но и послужит повышению статуса Ирана на международном уровне как одного из центров автомобильного транспорта и туризма в Центральной и Западной Азии.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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