одобрено предложение Ирана по упрощению сухопутных перевозок между странами ЭКО

На 13-м совещании министров транспорта ЭКО была принята Тегеранская декларация, один из пунктов которой касается международных конвенций Организации Объединенных Наций, связанных с временным ввозом личных автомобилей между странами-членами. В связи с этим Иранский клуб туризма и автомобилизма с гордостью и полной готовностью делится своими техническими знаниями и богатым опытом в реализации системы "Карне де Пассаж" с другими странами-членами ЭКО.

Этот успех не только создаст основу для развития автомобильного туризма и культурного обмена между народами региона, но и послужит повышению статуса Ирана на международном уровне как одного из центров автомобильного транспорта и туризма в Центральной и Западной Азии.