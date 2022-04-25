Иранские ученые создали собственный шприц для искусственного осеменения 

"Сегодня весь процесс производства шприцев для искусственного осеменения осуществляется в стране иранскими специалистами с помощью самых лучших и современных приборов и оборудований", заявил глава инновационной компании «Идеварзане-фарда» Мейсам Хараини.

По его словам, иранский набор для искусственного осеменения в значительной степени снижает расходы пациентов.

Глава компании добавил, что иранские ученые уже 30 лет занимаются лечением бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) "Иран является одной из ведущих стран мира в области лечения бесплодия", указал Хараини.

Он отметил, что новый набор сократит импорт шприцев для искусственного осеменения в страну на 1 млн долларов в год.

Глава компании также отметил, что стоимость аналогичных зарубежных диагностических наборов для лечения бесплодия на 10 тестов составляет около 480 евро, однако цена наборов, произведенных в иранской компании на 50 тестов составляет 100 евро.

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