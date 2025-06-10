«Я бы не стал использовать термин “тупик”. В международных переговорах всегда бывают взлёты и падения. Для достижения результатов требуется терпение и выдержка. Делать поспешные выводы по переговорам, которые длятся всего несколько месяцев, нецелесообразно», — сказал Тахт-Раванчи в интервью агентству ИРНА.

Напомним, что переговоры проходят в формате непрямого диалога между Ираном и США с участием Омана в роли посредника. С начала переговорного процесса состоялось пять раундов встреч в Маскате и Риме. По данным МИД Ирана, шестой раунд намечен на 25 июня в столице Омана.

По словам иранского дипломата, ключевым вопросом остаётся требование американской стороны о «нулевом обогащении урана» на территории Ирана, что Тегеран считает своей «красной линией». «Этот вопрос для нас неприемлем», — подчеркнул он.

Тахт-Раванчи также сообщил, что Иран готовит официальный ответ на письменные предложения США, переданные через министра иностранных дел Омана. «Ответ пока не финализирован. Надеемся завершить его в ближайшие дни», — отметил дипломат.

Он также прокомментировал позицию американского представителя Стива Виткафа: «Сначала он говорил о допустимости обогащения урана до уровня 3,67%, но позже в интервью заявил, что Ирану вообще не нужно обогащение. Такие противоречивые заявления создают негативный фон для переговоров».

«На шестом раунде мы впервые представим свои официальные комментарии по письменным предложениям американской стороны. Если там вновь поднимется вопрос “нулевого обогащения”, наша позиция останется неизменной», — резюмировал Тахт-Раванчи.

Переговоры между Ираном и США не зашли в тупик, заявил Тахт-Раванчи

Тегеран, 10 июня. ИРНА — Переговоры между Ираном и США при посредничестве Омана не зашли в тупик, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи.

«Я бы не стал использовать термин “тупик”. В международных переговорах всегда бывают взлёты и падения. Для достижения результатов требуется терпение и выдержка. Делать поспешные выводы по переговорам, которые длятся всего несколько месяцев, нецелесообразно», — сказал Тахт-Раванчи в интервью агентству ИРНА.

Напомним, что переговоры проходят в формате непрямого диалога между Ираном и США с участием Омана в роли посредника. С начала переговорного процесса состоялось пять раундов встреч в Маскате и Риме. По данным МИД Ирана, шестой раунд намечен на 25 июня в столице Омана.

По словам иранского дипломата, ключевым вопросом остаётся требование американской стороны о «нулевом обогащении урана» на территории Ирана, что Тегеран считает своей «красной линией». «Этот вопрос для нас неприемлем», — подчеркнул он.

Тахт-Раванчи также сообщил, что Иран готовит официальный ответ на письменные предложения США, переданные через министра иностранных дел Омана. «Ответ пока не финализирован. Надеемся завершить его в ближайшие дни», — отметил дипломат.

Он также прокомментировал позицию американского представителя Стива Виткафа: «Сначала он говорил о допустимости обогащения урана до уровня 3,67%, но позже в интервью заявил, что Ирану вообще не нужно обогащение. Такие противоречивые заявления создают негативный фон для переговоров».

«На шестом раунде мы впервые представим свои официальные комментарии по письменным предложениям американской стороны. Если там вновь поднимется вопрос “нулевого обогащения”, наша позиция останется неизменной», — резюмировал Тахт-Раванчи.