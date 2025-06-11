Депутаты парламента встретились с Верховным лидером

Тегеран, ИРНА — Сегодня утром, в среду, 11 июня 2025 года, председатель и депутаты парламента встретились с Али Хаменеи, Верховным лидером Исламской революции, в хусейние Имама Хомейни в Тегеране.
11 июн. 2025 г., 15:18
Похожие новости
-
Иранский парламентарий: принцип обогащения урана не подлежит обсуждению
Тегеран, 7 июня, ИРНА – Мы не вынесем на переговоры сам принцип существования ядерной промышленности…
-
Аятолла Хаменеи: мусульманские правительства должны перекрыть все пути оказания помощи сионистскому режиму
Тегеран, 5 июня, ИРНА – Мусульманские правительства должны перекрыть все пути оказания помощи…
??? ???????????