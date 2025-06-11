Депутаты парламента встретились с Верховным лидером

Тегеран, ИРНА — Сегодня утром, в среду, 11 июня 2025 года, председатель и депутаты парламента встретились с Али Хаменеи, Верховным лидером Исламской революции, в хусейние Имама Хомейни в Тегеране.

journalistشهرام مومنی نوکنده
11 июн. 2025 г., 15:18

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