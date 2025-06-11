Как сообщает агентство ТАСС, Мария Захарова в интервью радио Sputnik, цитируя нынешнего президента США, сказала: "Это (кризис в США) не то, что мы открыли; мы лишь повторяем их собственные слова".

Российский чиновник пояснила: "В этих протестах нет 'руки Кремля' или 'пекинского заговора'. Это их собственная внутренняя проблема, где половина страны унижает другую половину."

В американском городе Лос-Анджелес с пятницы, 6 июня, наблюдаются массовые аресты иммигрантов без документов. К вечеру 7 июня по обвинениям, связанным с иммиграционными нарушениями, были задержаны 44 человека.