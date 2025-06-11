11 июн. 2025 г., 15:27
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Реакция России на протесты в США: Соединенные Штаты охвачены глубоким кризисом

11 июн. 2025 г., 15:27
??????? ID: 85859105
Реакция России на протесты в США: Соединенные Штаты охвачены глубоким кризисом

Тегеран, 11 июня, ИРНА — Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что иммиграционные протесты в США не являются результатом внешнего вмешательства, и подчеркнула, что "Соединенные Штаты охвачены глубоким кризисом".

Как сообщает агентство ТАСС, Мария Захарова в интервью радио Sputnik, цитируя нынешнего президента США, сказала: "Это (кризис в США) не то, что мы открыли; мы лишь повторяем их собственные слова".

Российский чиновник пояснила: "В этих протестах нет 'руки Кремля' или 'пекинского заговора'. Это их собственная внутренняя проблема, где половина страны унижает другую половину."

В американском городе Лос-Анджелес с пятницы, 6 июня, наблюдаются массовые аресты иммигрантов без документов. К вечеру 7 июня по обвинениям, связанным с иммиграционными нарушениями, были задержаны 44 человека.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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