В США расширяются протесты против миграционной политики Трампа

Нью-Йорк, 11 июня, ИРНА – В то время как усиливается переброска военных подразделений в Лос-Анджелес для подавления протестов против иммиграционной политики администрации Дональда Трампа, в различных городах США – от Лос-Анджелеса до Бостона, Сан-Франциско, Далласа, Чикаго, Атланты, Тампа и Хьюстона, а также в Нью-Йорке – проходят массовые акции протеста.

Download 17 MB Сотни человек провели акцию протеста перед зданием управления по вопросам миграции и таможни (ICE) в Нью-Йорке, выражая несогласие с политикой администрации Трампа в отношении мигрантов. Участники акции с плакатами в руках и скандируя лозунги требовали вывода этого ведомства из штата.