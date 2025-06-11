Аракчи: соглашение, гарантирующее мирный характер ядерной программы Ирана, достижимо

Министр иностранных дел Аракчи на платформе X отметил, что президент Трамп при вступлении в должность заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Аракчи написал: "Эта позиция фактически согласуется с нашей собственной доктриной и может быть использована в качестве основной основы для соглашения".

Министр иностранных дел добавил: "С возобновлением переговоров в воскресенье стало ясно, что соглашение, которое может гарантировать продолжение мирного характера ядерной программы Ирана, достижимо, и даже может быть быстро заключено".

Аракчи подчеркнул: "Такое соглашение, которое будет выгодным для обеих сторон, зависит от продолжения программы обогащения Ирана под полным контролем Международного агентства по атомной энергии и эффективного снятия санкций".