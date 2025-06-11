11 июн. 2025 г., 14:27
Новости ID: 85859019
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: соглашение, гарантирующее мирный характер ядерной программы Ирана, достижимо

11 июн. 2025 г., 14:27
Новости ID: 85859019
Аракчи: соглашение, гарантирующее мирный характер ядерной программы Ирана, достижимо

Тегеран, 11 июня, ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что соглашение, которое может гарантировать продолжение мирного характера ядерной программы Ирана, достижимо. Он уточнил, что такое соглашение, выгодное обеим сторонам, зависит от продолжения программы обогащения Ирана под полным контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и эффективного снятия санкций.

Министр иностранных дел Аракчи на платформе X отметил, что президент Трамп при вступлении в должность заявил, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Аракчи написал: "Эта позиция фактически согласуется с нашей собственной доктриной и может быть использована в качестве основной основы для соглашения".

Министр иностранных дел добавил: "С возобновлением переговоров в воскресенье стало ясно, что соглашение, которое может гарантировать продолжение мирного характера ядерной программы Ирана, достижимо, и даже может быть быстро заключено".

Аракчи подчеркнул: "Такое соглашение, которое будет выгодным для обеих сторон, зависит от продолжения программы обогащения Ирана под полным контролем Международного агентства по атомной энергии и эффективного снятия санкций".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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