Верховный лидер Ирана: Истинный критерий ценности парламентов – их цели и принципы

На сегодняшней встрече с председателем и депутатами парламента Аятолла Али Хаменеи, подчеркивая важность положения парламента, заявил, что правовой вес законодательных органов по всему миру схож, но их истинная ценность заключается в целях, направлениях и позициях, которые они занимают. В этой связи он сказал: "Положение и авторитет парламента, который 'основан на религии и состоит из набожных и честных людей, чья цель – справедливость, поддержка слабых и противостояние угнетателям', отличаются как небо и земля от положения парламента, который 'состоит из небрежных людей и чья работа – содействие угнетению, дискриминации, классовому неравенству и поддержка преступников, таких как убийцы в Газе'."

Верховный лидер также призвал депутатов к единодушной и сильной реакции на неразумные и клеветнические заявления против Исламской Республики.

Аятолла Хаменеи, подчеркнув необходимость рациональности и приверженности принципам революции в выступлениях депутатов, отметил, что симпатии или антипатии других не должны влиять на принятие решений. Вместо этого принципы и идеалы революции должны отражаться в заявлениях и позициях парламента, демонстрируя национальную решимость и авторитет. Он назвал стойкость иранского народа перед лицом диктата великих держав признаком национальной мощи и призвал депутатов отразить эту мощь в своих решениях и законах.