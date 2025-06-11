В среду, 11 июня, Михаил Ульянов выступил на квартальном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в Вене. Копия его выступления была предоставлена СМИ. Он заявил: "Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по-прежнему является единственным успешным примером политического и долгосрочного решения иранской ядерной проблемы. То, что через десять лет после подписания соглашения его цели не были полностью достигнуты, является результатом деструктивных действий США, а затем и европейской "тройки", которые намеренно сорвали выполнение соглашения."

Он подчеркнул: "Соединенные Штаты, а затем Франция, Германия и Великобритания, вместо выполнения своих обязательств и укрепления доверия, выбрали бесперспективный путь максимального давления. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения, и несмотря на это незаконное действие, Иран более года полностью выполнял свои обязательства."

Представитель России предупредил, что обвинение Ирана в нарушении соглашения без учета этих фактов является преднамеренным искажением истины. По его словам, сокращение добровольных мер Ираном началось только после того, как стало ясно, что европейские страны не только не предприняли шагов для компенсации ущерба, вызванного выходом США, но и впоследствии присоединились к США и нарушили свои собственные обязательства в день перехода СВПД (18 октября 2023 года).