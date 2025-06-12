В Тегеране прошло торжественное мероприятие по случаю Дня России

Торжественный приём по случаю Дня России состоялся вечером в среду, 11 июня, в посольстве Российской Федерации в Исламской Республике Иран. Приём был организован Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Иране Алексеем Дедовым. В мероприятии приняли участие представители иранского правительства, в том числе Шина Ансари, глава Организации по охране окружающей среды Ирана, и Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам,