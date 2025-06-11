Иран предложил 6 инициатив для технологического сотрудничества на Шелковом пути

Предложенные инициативы включают:

Создание платформы BRI TechMatch для сопоставления доступных и локализуемых технологий с потребностями развивающихся стран.

Учреждение регионального центра футурологии и мониторинга технологий для стран-участниц инициативы "Пояс и путь" в Тегеране.

Запуск сети совместных эталонных лабораторий (BRI LabsNet).

Реализацию региональной программы обучения технологическим навыкам с акцентом на молодежь стран-партнеров по инициативе "Пояс и путь".

Создание трансграничной инфраструктурной сети для развития применений искусственного интеллекта в транспортной системе инициативы "Пояс и путь".

Разработку хартии технологического сотрудничества стран-участниц инициативы "Пояс и путь" с акцентом на этику, управление данными и справедливую передачу технологий.

Этот высокопоставленный чиновник подчеркнул: "Сейчас, на пересечении инициативы 'Пояс и путь' с четвертой волной промышленной революции, пришло время, чтобы этот путь был не только коридором для перемещения товаров, но и коридором для передачи смысла, навыков, технологий и доверия".

Заместитель президента по вопросам науки и технологий возглавил делегацию, которая отправилась в Китай для участия в конференции "Один пояс – один путь" и проведения консультаций с китайскими официальными лицами.