Глава МИД Ирана пообещал представителю НФОП дальнейшую поддержку Палестины

Джамиль Мазхар, заместитель генерального секретаря НФОП, возглавляющий делегацию членов политического бюро фронта, прибывшую в Тегеран, в понедельник вечером провёл встречу с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

На этой встрече Арагчи, высоко оценив сопротивление и стойкость палестинского народа перед лицом зверских преступлений сионистского режима, заявил, что Исламская Республика Иран признает Народный фронт освобождения Палестины как одну из старейших групп Сопротивления сионистскому режиму на палестинской арене и испытывает глубокое уважение к этому фронту, его погибшему Генеральному секретарю и ныне находящемуся в заключении Генеральному секретарю.

Глава МИД Ирана подтвердил неизменную позицию страны по поддержке Палестины, заявив о продолжении всесторонней помощи палестинцам на международных площадках, включая ОИС.

"Исламская Республика Иран будет продолжать всестороннюю поддержку палестинского народа и движения Сопротивления, особенно на политико-дипломатической арене, в правовых и международных организациях, включая региональные и международные институты, в особенности Организацию исламского сотрудничества", - отметил министр.