Сообщение Министерства разведки Ирана о получении секретных документов из Израиля

В заявлении подчёркивается, что значительная часть этих документов уже используется вооружёнными силами страны, а некоторые материалы могут быть переданы дружественным странам или антисионистским организациям.

Операция проводилась в динамичной оперативной обстановке с преодолением многоуровневой системы безопасности Израиля. Все участвовавшие в операции силы вернулись на родину в полной безопасности.

Документы, по сообщению министерства, охватывают широкий круг вопросов и имеют стратегическое, практическое и научное значение. Часть материалов посвящена незаконным и скрытым ядерным программам Израиля, включая сведения о ядерных объектах, исследованиях и контактах с американскими и европейскими институтами.

Другая часть документов содержит данные о военных и ракетных программах, а также информацию о проектах двойного назначения, включая имена, фотографии, адреса руководителей, чиновников и учёных, причастных к этим программам.

Отдельно подчёркивается, что Израиль для своих программ привлекает не только собственных граждан, но и исследователей из других стран, чьи полные данные также были получены.

Среди документов есть многочисленные фальшивые отчёты, которые израильский режим направлял в международные организации против мирной ядерной программы Ирана. Поразительно, что эти же фальшивые обвинения были затем напрямую воспроизведены в отчётах некоторых международных структур.

По данным министерства, способы доступа иранских спецслужб к этим документам и методы вывоза их с оккупированных территорий были спланированы и реализованы таким образом, чтобы полностью нейтрализовать защитные механизмы Израиля.

В Тегеране подчёркивают, что сложность операции превосходит уровень понимания израильских спецслужб, а их попытки скрыть собственную уязвимость путём ареста некоторых граждан оказались безуспешными.