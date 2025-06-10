Министр культуры Российской Федерации прибыла в Тегеран

Борисовна Любимова вместе с другими высокопоставленными представителями культурного ведомства России прибыла в Иран для участия в Неделе русской культуры и проведения двусторонних встреч с иранскими официальными лицами.

Церемония открытия Недели русской культуры на территории Ирана пройдет сегодня, 10 июня, в Тегеране в концертном зале "Вахадат". На полях мероприятия предусмотрена совместная пресс-конференция глав культурных ведомств двух стран.

В рамках культурной недели в Иране примут участие более 110 выдающихся российских деятелей искусства в различных областях - музыке, кино, изобразительном искусстве и других.

Данное культурное мероприятие проводится в контексте Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанного в январе 2025 года, в котором особый акцент сделан на развитии культурных и художественных связей.