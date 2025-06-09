9 июн. 2025 г., 18:33
Новости ID: 85856826
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Тахт-Раванчи: Ответ Ирана на предложение США логичен и может стать основой для работы

9 июн. 2025 г., 18:33
Новости ID: 85856826
Тахт-Раванчи: Ответ Ирана на предложение США логичен и может стать основой для работы

Тегеран, 9 июня, ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Тахт-Раванчи заявил о сроках ответа Исламской Республики на письменное предложение США: "Мы готовим ответ, который еще не финализирован. Проделана большая работа, и мы считаем, что представленный ответ будет разумным. Мы надеемся, что в течение нескольких дней эта работа будет завершена и передана министру иностранных дел Омана для дальнейшей передачи американцам."

Тахт-Раванчи относительно деталей предложения Ирана сказал: "Наш план, безусловно, не состоит из одного предложения или одного абзаца, чтобы его можно было просто отвергнуть. В нем, несомненно, содержатся пункты, демонстрирующие нашу серьезность, показывающие, что наши слова имеют структуру и что мы хотим работать на основе определенных принципов, и наша работа имеет логику. Любой предложенный план должен иметь внутреннюю логику, он должен иметь логическое начало и конец, чтобы его различные части не противоречили друг другу."

Он добавил: "Мы чувствуем, что текст, который мы представляем, хотя он еще не финализирован и требует времени, является приемлемым текстом, который может стать основой для работы. Если у другой стороны будет политическая воля, мы думаем, что есть над чем работать." Тахт-Раванчи также подчеркнул, что ответ Тегерана "будет держать открытым окно для дипломатии".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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