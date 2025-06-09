Тахт-Раванчи: Ответ Ирана на предложение США логичен и может стать основой для работы

Тахт-Раванчи относительно деталей предложения Ирана сказал: "Наш план, безусловно, не состоит из одного предложения или одного абзаца, чтобы его можно было просто отвергнуть. В нем, несомненно, содержатся пункты, демонстрирующие нашу серьезность, показывающие, что наши слова имеют структуру и что мы хотим работать на основе определенных принципов, и наша работа имеет логику. Любой предложенный план должен иметь внутреннюю логику, он должен иметь логическое начало и конец, чтобы его различные части не противоречили друг другу."

Он добавил: "Мы чувствуем, что текст, который мы представляем, хотя он еще не финализирован и требует времени, является приемлемым текстом, который может стать основой для работы. Если у другой стороны будет политическая воля, мы думаем, что есть над чем работать." Тахт-Раванчи также подчеркнул, что ответ Тегерана "будет держать открытым окно для дипломатии".