Эслами: Установка второго кольца реактора в Бушере выполнена по плану

Сегодня, в понедельник, 9 июня, после встречи с членами Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, Мохаммад Эслами сообщил журналистам: "Сегодня ядерная промышленность перешла от стадии исследований к стадии достижения технологических и промышленных целей. Эта отрасль не только является символом прогресса и могущества страны, но и её достижения ощутимо доступны населению, а процесс развития и использования её преимуществ растёт."

Ссылаясь на Седьмой план развития, он отметил: "Одно из наших важных обязательств в этой программе – утроить мощность атомных электростанций страны. Хвала Аллаху, реализация этой программы началась, и при постоянной поддержке мы надеемся завершить проекты и программы без перерывов и задержек."

Эслами, говоря о прогрессе второго и третьего блоков АЭС в Бушере, заявил: "Как видели люди, вчера началась установка второго кольца здания реактора второго энергоблока АЭС Бушер. Первое кольцо было установлено ранее, и его бетонирование также успешно завершено. Диаметр стены реактора составляет около 2,5 метров, и второй этап связан со вторым кольцом, которое устанавливается на высоту около 11 метров, и этот процесс будет продолжаться шаг за шагом до завершения конструкции, пока она не достигнет высоты 90 метров."