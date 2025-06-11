11 июн. 2025 г., 12:17
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Расширение протестов против иммиграционной политики Трампа: От Лос-Анджелеса до Нью-Йорка

11 июн. 2025 г., 12:17
??????? ID: 85858622
Расширение протестов против иммиграционной политики Трампа: От Лос-Анджелеса до Нью-Йорка

Тегеран, 11 июня, ИРНА – На фоне увеличения отправки военных сил в Лос-Анджелес для подавления протестов против иммиграционной политики администрации Дональда Трампа, демонстрации также охватили различные города США: от Лос-Анджелеса до Бостона, Сан-Франциско, Далласа, Чикаго, Атланты, Тампы, Хьюстона (Техас) и Нью-Йорка.

Сотни людей в Нью-Йорке провели демонстрацию перед зданием Управления по иммиграции и таможенному контролю (ICE) в знак протеста против репрессий в отношении иммигрантов со стороны правительства Дональда Трампа.

Протестующие, держа плакаты и скандируя лозунги, собрались перед зданием ICE в Нью-Йорке, требуя вывода этого ведомства из штата. Десятки демонстрантов были арестованы в понедельник в холле Трамп-тауэр на Пятой авеню Манхэттена на фоне общественного возмущения ужесточением иммиграционных мер администрацией Трампа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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