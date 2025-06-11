Расширение протестов против иммиграционной политики Трампа: От Лос-Анджелеса до Нью-Йорка

Сотни людей в Нью-Йорке провели демонстрацию перед зданием Управления по иммиграции и таможенному контролю (ICE) в знак протеста против репрессий в отношении иммигрантов со стороны правительства Дональда Трампа.

Протестующие, держа плакаты и скандируя лозунги, собрались перед зданием ICE в Нью-Йорке, требуя вывода этого ведомства из штата. Десятки демонстрантов были арестованы в понедельник в холле Трамп-тауэр на Пятой авеню Манхэттена на фоне общественного возмущения ужесточением иммиграционных мер администрацией Трампа.