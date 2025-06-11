Салехи: неделя культуры России в Иране – ценная возможность для углубления отношений

Пресс-конференция министра культуры и исламской ориентации Ирана Сейеда Аббаса Салехи и министра культуры России Ольги Любимовой состоялась вечером 10 июня в Тегеране, в зале «Вахдат», в рамках церемонии открытия Недели культуры России в Иране.

«Россия для нас — не просто соседняя страна; между нашими двумя народами существуют давние исторические связи. В особенности в сфере культуры и литературы, как в современной истории, так и в настоящее время, между Ираном и Россией поддерживаются широкие отношения», - отметил на пресс-конференции иранский министр.

Салехи назвал Неделю культуры России в Иране ценнейшей возможностью для углубления и укрепления двусторонних отношений. По его словам, присутствие министра культуры РФ и многочисленной сопровождающей её делегации в различных культурных и художественных мероприятиях внесёт значительный вклад в реализацию этого значимого проекта.