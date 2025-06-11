11 июн. 2025 г., 12:23
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр обороны: В случае агрессии США будут вынуждены покинуть регион

11 июн. 2025 г., 12:23
??????? ID: 85858639
Министр обороны: В случае агрессии США будут вынуждены покинуть регион

Тегеран, 11 июня, ИРНА — Министр обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана заявил: "Если ядерные переговоры не принесут результата и нам будет навязан конфликт, то в случае любой возможной агрессии потери противоположной стороны будут больше, и США будут вынуждены покинуть регион".

Бригадный генерал пилот Азиз Насирзаде в среду, после заседания кабинета министров, в беседе с журналистами, ссылаясь на непрямые ядерные переговоры между Ираном и США, сказал: "К сожалению, некоторые официальные лица противоположной стороны в ходе переговоров выдвинули угрозы о возможном конфликте в случае отсутствия соглашения".

Он добавил: "От имени иранского народа и вооружённых сил я заявляю, что мы надеемся на успешное завершение переговоров и недопущение подобного развития событий. Однако, если переговоры не принесут результата и конфликт будет нам навязан, потери противоположной стороны, несомненно, будут значительно больше наших. В таком случае США будут вынуждены покинуть регион, поскольку все их базы находятся в пределах нашей досягаемости, и мы без колебаний нанесём удары по всем из них в принимающих странах".

Министр обороны также отметил: "Мы достигли значительных успехов в оборонной сфере. Наши оперативные силы работают в полную силу. Нашим последним достижением стало успешное испытание ракеты с двухтонной боеголовкой, которое было проведено неделю назад".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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