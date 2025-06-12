Президент Ирана: Основой диалога с США являются политики, определённые Верховным лидером

«Переговоры с США строятся на основе политики, определённой лидером революции. Мы никогда не примем условий, при которых должны полностью прекратить научные исследования, а затем ждать одобрения Запада для получения необходимых ядерных материалов для промышленности, медицины, сельского хозяйства и других наук», сказал Пезешкиан, выступая на встрече с политическими и общественными активистами в провинции Илам.

«Кто им дал право решать, можем ли мы заниматься научными исследованиями? Мы никогда не склонимся перед давлением. Руководитель ясно заявил, что Иран не будет создавать ядерное оружие, и это — наша твёрдая и неизменная позиция», подчеркнул он.



Президент также прокомментировал ситуацию на оккупированных территориях, заявив, что ни один человек с совестью не может принять преступления сионистского режима. Это те же самые люди, которые заявляют о приверженности демократии, свободе и правам человека. «Разве это и есть свобода, демократия и права человека?»