12 июн. 2025 г., 05:24
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85859551
T T
0 Persons

Президент Ирана: Основой диалога с США являются политики, определённые Верховным лидером

12 июн. 2025 г., 05:24
Новости ID: 85859551
Президент Ирана: Основой диалога с США являются политики, определённые Верховным лидером

Тегеран, 12 июня. ИРНА — Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что основой для любых переговоров с Соединёнными Штатами являются положения, определённые Верховным лидером Ирана, а не давление или принуждение со стороны других стран.

«Переговоры с США строятся на основе политики, определённой лидером революции. Мы никогда не примем условий, при которых должны полностью прекратить научные исследования, а затем ждать одобрения Запада для получения необходимых ядерных материалов для промышленности, медицины, сельского хозяйства и других наук», сказал Пезешкиан, выступая на встрече с политическими и общественными активистами в провинции Илам.

 «Кто им дал право решать, можем ли мы заниматься научными исследованиями? Мы никогда не склонимся перед давлением. Руководитель ясно заявил, что Иран не будет создавать ядерное оружие, и это — наша твёрдая и неизменная позиция», подчеркнул он.
 

Президент также прокомментировал ситуацию на оккупированных территориях, заявив, что ни один человек с совестью не может принять преступления сионистского режима. Это те же самые люди, которые заявляют о приверженности демократии, свободе и правам человека. «Разве это и есть свобода, демократия и права человека?»

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .